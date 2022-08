Ouça a análise de Josué 23

Bom dia! Josué estava avançado em dias, e sabia que a morte estava perto. Ainda haviam promessas de Deus a serem cumpridas, e ele decidiu rememorar com o povo as maravilhas que já haviam ocorrido, os Mandamentos e Estatutos de Deus. Muitas vitórias ainda virão, mas só se perseverarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o segredo do verdadeiro sucesso. Vamos acompanhar a análise do penúltimo capítulo de Josué e tenha uma ótima quinta-feira (11).