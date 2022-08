Ordens de dentro do Iapen eram para assaltar e vender drogas em cidade do interior

Polícia Civil prendeu quatro integrantes da facção que deu as ordens para os bandidos se estabeleceram no município de Calçoene, a 367 km de Macapá.

Compartilhamentos

Quatro integrantes de uma facção criminosa que atua dentro e fora do sistema penitenciário do Amapá foram presos nesta quarta-feira (3) pela Polícia Civil no município de Calçoene, a 367 km de Macapá.

Segundo as autoridades, eles migraram da capital para o interior após receberem ordens de líderes presos no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) para se estabelecer no interior e iniciar atividades criminosas de roubos e tráfico de drogas.

As informações são da Delegacia de Calçoene, levantadas em investigações do setor de inteligência da polícia.

Os presos todos têm antecedentes por crimes graves. G.R, o Loirinho, de 19 anos, é condenado por tráfico de drogas e responde a outros processos como homicídio e organização criminosa. F.T, o Max, de 20 anos, responde por tráfico no estado do Pará. R.S.S, o Zebinha, de 20 anos, já é condenado por furto qualificado e roubo. E A.S, o Mente, de 19 anos, é condenado por tráfico e lesão corporal.

Eles foram autuados em flagrante por receptação, tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa. Ainda foi preso um quinto homem de 38 anos, apenas pelo crime de receptação. Todos aguardam audiência de custodia.