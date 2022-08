Passageira é flagrada com 13 kg de maconha no Aeroporto de Macapá

Mulher trouxe a carga do Estado de Mato Grosso do Sul para o Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma passageira foi presa com 13 kg de drogas na bagagem ao desembarcar, no fim da manhã desta quarta-feira (24), no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, na região central de Macapá.

O flagrante foi feito pela equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) da Polícia Civil do Amapá.

Além dela, um homem também foi preso. Segundo a polícia, ele chegou de carro ao aeroporto. A suspeita é que ele possa ter ido receber a droga. Contudo, a participação dele ainda está sendo confirmada. Os nomes e idades dos dois suspeitos não foram divulgados pelas autoridades.

De acordo com o delegado Luís Carlos, a passageira embarcou em Campo Grande, capital do Estado do Mato Grosso do Sul. O voo fez escala em Brasília (DF), antes de aterrissar em Macapá.

Ele ressaltou que a bagagem foi despachada no aeroporto de Campo Grande, mas ainda falta ser esclarecido se foi a própria passageira quem enviou a mala. No entanto, o delegado destacou que as empresas ajudaram a rastrear a carga.

“Não sabemos qual foi o controle em relação a esse despacho. Mas o importante é que a colaboração das empresas aéreas foi fundamental para que a gente conseguisse identificar a bagagem e tirar essa droga de circulação”, ponderou Luís Carlos.

Ele destacou que a troca de informação com órgãos de segurança pública de outros estados foi crucial para o sucesso da apreensão.

“Nós estávamos com uma informação sobre essa rota e entrada pelo Aeroporto de Macapá e hoje preparamos essa operação e confirmamos a veracidade da informação”, confirmou Luís Carlos.

A mulher foi levada para a sede da DTE, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.

Ela acabou autuada em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhada para audiência de custódia, onde a Justiça do Amapá vai decidir se ela responderá à acusação presa ou em liberdade.

Segundo a polícia, ela receberia, em Macapá, R$ 3 mil pelo transporte da droga.