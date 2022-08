Passageiros criam grupos para saber onde tem ônibus

Com a redução da frota da maior empresa em circulação, os pontos de parada seguem lotados em Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Usuários do transporte coletivo de Macapá e Santana se viram como podem em meio à crise do transporte público causada, sobretudo, pela redução da frota da empresa Sião Tur.

Para evitar as várias horas nos pontos de parada e tentar monitorar os itinerários e raros horários dos ônibus que circulam nos dois municípios, passageiros montaram grupos de Whatsapp para se comunicarem.

O Portal SelesNafes.com identificou pelo menos seis desses grupos com os nomes das linhas de ônibus: Marabaixo/Universidade, Renascer/UNIFAP, Santana, Jardim/Centro/Zerão, Linhas Buritizal e Infraero 2/Centro Zerão.

O criador de três deles, o professor Harryson Andrade, 22 anos, que mora em Santana, a 17 quilômetros da capital, disse que essa foi uma alternativa para lidar com a demora e a precariedade da frota.

“Eu tenho um amigo que mora na região do Universidade e tem dificuldade de pegar o ônibus. Através do grupo ‘Infraero Centro Zerão’, as pessoas perguntavam muito por essa rota, aí, eu criei Centro Zerão e Buritizal”, explicou o professor.

Como era de se esperar, os principais assuntos são os itinerários e os horários dos ônibus. Muitos querem saber se os carros já saíram dos terminais e onde eles estão no memento.

Decreto emergencial

No dia 2 de julho, o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, decretou situação de emergência no transporte público municipal. Entre as causas da medida, estão as constantes greves, atraso de salário de rodoviários, a falta de coletivos e a visível precariedade na conservação e manutenção dos veículos.

Maior empresa do estado, a Sião Tur, que opera em Macapá e Santana e detém o maior número de linhas, está leiloando sua garagem ao valor de R$ 1,5 milhão. A empresa, segundo a Prefeitura de Macapá, é a que mais vem dando dor de cabeça.