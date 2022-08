Paulo Paranaguá defende fortalecimento do estado e geração de novos empregos

Engenheiro civil e empreendedor, Paranaguá defende o agronegócio e o setor mineral

As eleições 2022 começaram e o cenário amapaense vai se traçando em meio à disputa sobre quem lançou ou não um nome de peso para concorrer a uma das 24 vagas na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (Alap). Um desses nomes é do engenheiro civil e empreendedor Paulo Paranaguá, candidato a deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Natural de Macapá, Paulo que é o quarto de oito irmãos, filho de funcionário público e professora, teve sua vida acadêmica em escolas públicas, sendo ex-aluno das escolas Barão do Rio Branco e antigo GM, atual Gabriel de Almeida Café.

Incentivado pelos pais, Paulo Paranaguá optou por dar continuidade aos estudos em Belém, onde se formou como engenheiro civil, iniciando a carreira na iniciativa privada e posteriormente no serviço público.

De volta ao Amapá, o candidato a deputado estadual no pleito de outubro se tornou empreendedor e há mais de 20 anos está no mercado. Pai de três filhos, Paulo sabe das dificuldades de inserir os jovens no mercado de trabalho, o que é uma das suas bandeiras para um mandato forte, proporcionar projetos que oportunizem aos amapaenses o acesso ao primeiro emprego. Por isso, em seu plano está a defesa da segurança jurídica do estado para a instalação de novas empresas, originando uma nova matriz econômica que possa dar garantias de desenvolvimento aos jovens.

Uma outra proposta é a defesa do agronegócio e do setor mineral, por meio do fortalecimento de políticas para os setores.

“Macapá tem um leque de oportunidades, somos ricos em vários setores, mas faltam mecanismos para que as pessoas tenham oportunidade, por experiência própria, sei que isso é possível e vamos lutar para defender que mais amapaenses tenham oportunidades de trabalho”.