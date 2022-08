Petrobras investirá no aeroporto de Oiapoque para utilizar durante exploração

Obras definitivas serão concluídas em maio de 2023, mas utilização já começa em 2022

Por SELES NAFES

O aeroporto de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, será usado pela Petrobras na logística de exploração de petróleo na costa do Amapá. O convênio para realização das obras foi assinado na última segunda-feira (8) com a prefeitura da cidade.

O acordo prevê que a estatal executará serviços de melhorias na infraestrutura do aeródromo até maio de 2023, com o objetivo de adequar o local às normas do setor.

O aeroporto continuará sendo usado por outras empresas de aviação para voos regulares e fretados.

As obras incluem infraestrutura definitiva, regularização da energia elétrica e treinamento de funcionários da prefeitura para operação do aeroporto.

A Petrobrás vai investir US$ 2 bilhões na exploração dos blocos localizados na chamada “Margem Equatorial”, território que compreendido entre os litorais do Amapá e Rio Grande do Norte.

No fim do ano, a empresa fará um simulado em águas profundas para testar toda a infraestrutura logística. Esse piloto antecederá a perfuração do primeiro poço exploratório.