Piratas armados atacam navio de Ilhas Marshall que passava por Macapá

Cargueiro estava fundeado no Rio Amazonas, em frente a capital do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O navio cargueiro LAXX, de bandeira da República das Ilhas Marshall, fundeado no Rio Amazonas, em frente a cidade de Macapá (AP), foi atacado por piratas na madrugada desta terça-feira (30).

Segundo o relatório do Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), um pedido de socorro da tripulação chegou através de sinal de rádio a pequenas embarcações ancoradas na orla da cidade. A informação era de que o cargueiro estaria sendo invadido pelos criminosos.

Uma pessoa que ouviu a mensagem vinda do navio, ligou para o 190. O Ciodes, então, acionou a Capitania dos Portos do Amapá para contatar a tripulação do navio. A Marinha informou que os infratores haviam fugido do local e não repassou mais detalhes da ocorrência.

Uma equipe da Polícia Militar do Amapá foi à orla e avistou uma única embarcação desse porte. Porém, ficou inviabilizada de ir até lá, pois o navio estava a muitos quilômetros de distância rio adentro.

O portal SelesNafes.com tentou contato com a Capitania dos Portos do Amapá para saber quantas pessoas estavam na embarcação, se os piratas conseguiram invadir e roubar o cargueiro, quantos eram e que armamento usavam, mas o órgão não atendeu aos telefonemas e nem respondeu às mensagens.

Já a Comunicação da Polícia Federal no Amapá disse que a instituição foi informada do caso agora pela manhã e que iria a bordo para colher mais informações.