PM prende suspeito de assalto que terminou com soldado do Exército baleado na cabeça

Com Jackson Michael Nascimento os policiais encontraram objetos roubados e a possível arma usada no crime na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O 2º Batalhão da Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (23), um dos suspeitos de ter baleado um soldado do Exército Brasileiro durante uma tentativa de roubo que ocorreu na noite de segunda (22), numa casa localizada na Alameda Bananal, no Bairro Brasil Novo, região norte de Macapá.

Jackson Michael Nascimento, de 18 anos, foi capturado no Conjunto Habitacional Macapaba, vizinho ao bairro onde ocorreu o crime. A informação repassada à polícia através do 190 é que um dos homens envolvidos no crime estava dentro do apartamento 404, no bloco 18, em posse de objetos roubados.

Na chegada da PM ao local, o dono do apartamento foi comunicado a respeito do caso e autorizou a revista ao imóvel. Lá, o suspeito foi flagrado deitado.

Segundo a polícia, em baixo da cama onde Jackson Nascimento estava, foram encontrados um notebook, tabletes, uma maquineta de cartão e um celular.

Já dentro de uma máquina de lavar, os policiais acharam um revólver calibre 38, possivelmente a arma utilizada contra o soldado do Exército. O revólver estava escondido em meio a roupas sujas.

Jackson foi conduzido levado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval. O outro assaltante não foi localizado.

O militar que teria regido ao assalto prossegue hospitalizado com uma bala alojada no crânio, mas consciente. Ele é de fora do estado e estava no Amapá a servido do Departamento de Engenharia do Exército, para trabalhar na obra de pavimentação da BR-156.