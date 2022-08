Polícia identifica garota executada a tiros em ramal

Perícia também confirmou que Karina Corrêa, de 16 anos, foi morta a tiros

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá identificou a jovem morta em um ramal próximo do Distrito Industrial de Santana, na noite deste domingo (22). Karina Correa tinha 16 anos e era moradora de Santana. A Polícia Técnica também confirmou que ela foi morta a tiros.

A jovem foi encontrada ainda agonizando. Ela estava de joelhos em posição fetal quando chegaram os primeiros policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) ao local. Quando o Samu chegou, ela já estava morta.

No momento da ocorrência, os policiais viram 9 perfurações pelo corpo, especialmente na cabeça e costas. No início da tarde, a Politec confirmou que as perfurações eram mesmo de tiros.

A menina estava num ramal usado por empresas de transportes, a cerca de 300 metros da Rodovia AP 010 Serra.

O pai da menina foi até a Politec e reconheceu o corpo da filha. Ele ficou desconsolado e precisou ser amparado por parentes e servidores.

A Polícia Civil de Santana está com o caso, a apura se a garota era namorada de um jovem que foi executado também em Santana, no último sábado (20).

O rapaz também tinha 16 anos, e foi morto a tiros na Praça do Mutirão do Paraíso. Até agora a polícia não anunciou prisões.