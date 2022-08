Polícia se pronuncia sobre desaparecimento de professor e advogado

Delegado Luã Brito pediu ajuda da população

A Polícia Civil do Amapá ainda não tem pistas do paradeiro do advogado e professor Josué Baía, sumido há seis dias. Nesta quarta-feira (31), o delegado responsável pelo caso pediu que a população ajude com informações que possam levar à localização.

Segundo o delegado Luã Brito, titular da 4ª DP de Macapá, o advogado está desaparecido desde o dia 25 de agosto, mas a família só registrou boletim de ocorrência no dia 29, 4 dias depois.

De acordo com o delegado, diligências estão sendo feitas por policiais e com a ajuda de parentes em locais conhecidos pela família e por amigos. O objetivo é também identificar algum problema pessoal que tenha levado ao desaparecimento.

Ele foi visto pela última vez na quinta-feira passada à noite, no Bairro dos Congós. A CNH dele foi encontrada em via pública dois dias depois.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais depois que a OAB lançou uma campanha pública pela localização do advogado, que sofre de depressão.

Por enquanto, disse o delegado, não há indícios de que o desaparecimento esteja relacionado com algum crime, mas isso não está sendo descartado.

“Contudo, a Polícia Civil do Amapá trabalha com duas linhas de investigação: a do desaparecimento voluntário e a prática de algum delito”, ressaltou o delegado.

O delegado pediu que se alguém tiver alguma pista que procure a unidade policial mais próxima para que a informação seja repassada à equipe de investigação.