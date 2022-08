Policial acusado de matar namorada é demitido

Decreto foi assinado pelo governador Waldez Góes

Por LEONARDO MELO

O policial civil acusado de matar a namorada durante uma briga, em 2020, foi demitido do serviço público. O decreto assinado pelo governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), foi publicado no Diário Oficial de ontem (24).

O decreto seguiu recomendação do Conselho Superior da Polícia Civil, que em outubro de 2021 decidiu pela demissão de Leandro da Silva Freitas, de 31 anos, por “infração gravíssima”.

Em julho de 2020, ele foi preso pelo homicídio da empresária Ana Kátia Almeida da Silva, de 46 anos, com quem mantinha um romance havia poucos meses. A prisão flagrante foi transformada em preventiva e depois em domiciliar. Em novembro de 2021, ele voltou para o centro de custódia do Iapen depois de a justiça anular o regime domiciliar.

Ana Kátia morreu com um tiro no peito efetuado dentro do carro do policial. A defesa tenta no processo responsabilizar o filho dela, afirmando que o tiro foi disparado durante luta corporação entre ele e o policial.

A defesa do jovem diz que quando ele chegou ao local, a mãe já estava caída fora do carro e houve luta para desarmar o policial. Consta no processo que momentos antes, embriagado, Leandro Freitas chegou a fazer disparos para o alto, na rua, sob o pretexto de intimidar supostos criminosos na região.

Em julho deste ano, Leandro foi pronunciado, ou seja, a justiça decidiu que ele será julgado por um conselho de jurados. A data do júri ainda não foi anunciada.