Policial penal dispara em rosto de assaltante durante luta dentro de residência

Bandido ainda foi socorrido. Caso ocorreu na madrugada deste sábado (6), no Bairro Marabaixo I, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante foi baleado no rosto por um policial penal após invadir uma residência e render um adolescente sob a mira de uma arma de fogo. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (6), por volta de 2h45min, no Bairro Marabaixo I, na zona oeste de Macapá.

O bandido ferido estava na companhia de um comparsa, que conseguiu fugir.

Os dois invasores já haviam rendido o filho da dona da casa, que estava sendo levado para outro cômodo. Com uma arma apontada para sua cabeça, o garoto recebeu ordens para desligar o alarme do circuito de segurança, mas o barulho do equipamento chamou a atenção da dona da casa, que já tinha também ouvido as vozes.

À polícia, a mãe do adolescente informou que estava em seu quarto quando ouviu vozes dentro da casa e saiu para verificar. Ao perceber que o imóvel havia sido invadido por dois homens, ela retornou correndo para o quarto, fechou a porta e avisou o namorado, que é policial penal no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

De acordo com apurações do 6º Batalhão, quando a dupla notou a mulher correndo e se trancando no quarto, passou a engasgar e ameaçar de morte o adolescente.

“Abre a porta, senão vamos matar teu filho”, dizia um deles.

Foi quando o menino tentou segurar a arma de um dos assaltantes.

Percebendo que o filho estava em perigo, a mulher saiu do quarto e agarrou um dos bandidos, travando o gatilho da arma dele. Foi quando o namorado dela chegou e entrou em ação. Ele se identificou como policial e deu ordens para a dupla largar o armamento. Sem ser obedecido, o policial disparou.

Victor Cruz de Vilhena, de 19 anos, foi atingido no lado esquerdo do rosto. Já o outro assaltante pulou do andar superior da casa pra rua e fugiu correndo.

O bandido ferido foi socorrido numa ambulância do Corpo de Bombeiros e segue internado no Hospital de Emergência de Macapá.

A dona da casa e o filho não se machucaram. Ela contou que o namorado saiu em perseguição ao bandido que fugiu e vai se apresentar à Polícia Civil para prestar depoimento nas próximas horas.

Com o assaltante ferido a PM encontrou um revólver calibre 38, com 5 munições e várias ferramentas que, provavelmente, eram usadas em arrombamentos, além de um celular e uma mochila.

Até o fechamento da matéria, o outro assaltante não havia sido preso.