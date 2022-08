Poliomielite: Amapá só imunizou 9% das crianças; meta é 95%

No estado, mais de 62 mil crianças menores de 5 anos precisam ser vacinadas para a meta ser atingida. Macapá tem apenas 1,78%.

Longe da meta estipulada pelas autoridades de saúde, o Amapá corre contra o tempo para vacinar mais de 62 mil crianças menores de 5 anos que precisam ser imunizadas contra a Poliomielite.

Desde que começou a campanha em todo o país, no dia 8 de agosto, o Estado só chegou até 9,16% deste público alvo, segundo o Sistema Nacional de Imunização (Sipni) do Governo Federal. A meta é de 95%, tanto para a as unidades federativas quanto os municípios.

A Coordenação Estadual de Imunização do Amapá diz que esse percentual não reflete a realidade, pois já foram distribuídas mais de 67 mil doses da vacina contra a doença aos municípios, mas muitos deles ainda têm dificuldades em inserir os dados no Sipni.

Até aqui, os municípios com maior cobertura após o Dia D, ocorrido no último sábado (20), são Calçoene e Oiapoque, com 62,52% e 54,46% respectivamente.

Já os municípios com as menores coberturas são Itaubal e Macapá, com 0,94% e 1,78%, respectivamente. A cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95% para municípios e Estado.

A campanha tem como público alvo crianças de menores de cinco anos de idade, sendo que, aquelas menores de 1 ano, deverão ser vacinadas de acordo com a situação vacinal primária encontrada.

Já as crianças de 1 a 4 anos, devem ser vacinadas indiscriminadamente com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que tenham recebido as três doses da Vacina Inativada da Poliomielite (VIP) do esquema básico, a famosa vacina das gotinhas.