Prefeito de Oiapoque é preso por violência doméstica

Por SELES NAFES

O prefeito de Oiapoque, Breno Almeida (PRTB), foi preso no fim da noite desta quinta-feira (18), acusado de violência doméstica, desacato e resistência. Ele foi apresentado no Ciosp da cidade por policiais do batalhão local e da Operação Hórus.

De acordo com que foi registrado pelos policiais durante a apresentação dele na delegacia, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência na casa do prefeito, no Bairro Planalto.

Ao chegarem no local, os policiais relataram que ouviram os gritos de socorro da primeira-dama, Wuélida Almeida.

De acordo com fontes que acompanharam a intervenção, os policiais decidiram entrar na residência e encontraram a resistência do prefeito.

Ele precisou ser imobilizado e conduzido algemado para a delegacia, onde foi apresentado com sintomas de embriaguez. Na delegacia, ele se acalmou e prestou depoimento ao delegado de plantão, Bruno Luiz de Almeida.

Até o fechamento deste texto, por volta da meia-noite, a primeira dama não havia comparecido na delegacia para registrar a ocorrência ou fazer o exame de corpo de delito. O Portal SN apura o desfecho da ocorrência e se houve encaminhamento para audiência de custódia.

Policiais informaram, no entanto, que ele seria autuado pelos três crimes.

Breno Almeida, que tem 28 anos, foi eleito com 27%, dos votos em dezembro de 2020. Ele venceu a então prefeita Maria Orlanda (PSDB) por apenas 3 votos de diferença.

Não foi a primeira polêmica em que o prefeito de envolveu por causa do consumo de álcool. Em agosto do ano passado, embriagado, ele encerrou uma festa em uma casa noturna causando tumulto.