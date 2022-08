Professor que oferecia notas em troca de sexo é indiciado

Caso, investigado pela Dercca, teria ocorrido na Escola Estadual Sebastiana Lenir, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um professor de 56 anos de idade foi indiciado por importunar e assediar sexualmente duas alunas de 15 anos de uma escola pública.

Segundo a polícia, ele oferecia melhores notas no boletim para as estudantes aceitarem as investidas amorosas. O professor não teve o nome divulgado pelas autoridades.

Os casos chegaram ao conhecimento da polícia através das famílias das vítimas e da coordenação pedagógica do estabelecimento de ensino.

De acordo com Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente no Amapá (Dercca), o educador lecionava a disciplina física na Escola Estadual Sebastiana Lenir de Almeida, na zona sul de Macapá. As duas adolescentes cursam o 1° ano do ensino médio.

As investigações, conduzidas pelo delegado Ronaldo Entringe, apontam que os crimes ocorreram em abril de 2022, em situações distintas. Em um dos casos, a aluna relatou que se sentia incomodada porque o professor tocava em seu quadril e sua barriga, oferecendo notas melhores, segundo a apuração policial.

No outro caso, o professor dizia que a aluna tinha tirado nota 6 e que poderia melhorar a nota dela. Mas, que para isso ocorresse, só dependia dela fazer algo em troca por ele, no sentido sexual. De acordo com a polícia, ele dizia isso fazendo elogios e tocando o corpo da adolescente.

“Ele usava a condição de professor para satisfazer seu libido”, completou o delegado.

Ambas se sentiram constrangidas e relataram o acontecimento para os pais, que denunciaram o caso na Dercca.

A coordenadora da escola foi à delegacia e disse que ouviu o relato das meninas. O professor negou a acusações.

Segundo Entringe, o professor foi afastado da função. O inquérito foi concluído e será remetido ao Ministério Público, que poderá oferecer denúncia ou não à Justiça.

Outros casos

O delegado diz que esse tipo de caso é recorrente no estado e que a Dercca investiga pelo menos outros 20 envolvendo professores das redes pública e privada de ensino.

“Peço às vítimas que comuniquem à delegacia de polícia, que mediante ao registro de ocorrência policial possamos iniciar a investigação”, finalizou Ronaldo Entringe.