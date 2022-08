Propaganda eleitoral: Veja o tempo dos candidatos na TV e rádio

Tempos variam de acordo com o tamanho das coligações e representações dos partidos no Congresso

Por SELES NAFES

Com base na legislação eleitoral, apenas três coligações do Amapá terão direito ao tempo de TV e rádio na propaganda eleitoral deste ano, que começa no próximo dia 26. Na tarde desta quinta-feira (18), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) anunciou o tempo de cada agremiação que concorre ao governo, Senado e cargos proporcionais, e fez o sorteio de quem começará.

A coligação Amapá para Todos, do candidato Clécio Luís (SD), que vai iniciar a temporada de propaganda, ficou com o maior tempo em função do tamanho do arco de alianças. Jaime Nunes (PSD) e Gilvam Borges (MDB) aparecem atrás na duração da propaganda.

Veja abaixo como ficou:

Para o Senado ficou assim:

Em reunião entre a cúpula do TRE, partidos e emissoras de rádio e TV, foi anunciado que a geradora dos programas eleitorais deste ano será a Rede Amazônica (Globo), e no rádio a Diário FM. Os tempos são os mesmos para televisão e rádio. As mídias serão enviadas em formato físico ou por e-mail até às 14h da véspera do programa.

Além dos programas eleitorais, cada coligação terá direito a um número de inserções ao longo das programações de cada emissora, de acordo com o tamanho de cada coligação e representação no Congresso.