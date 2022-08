Protesto contra a Jari Celulose atinge equivocadamente a Agregue Indústria

Trabalhadores decidiram bloquear ramal, prejudicando atividades da Agregue, que nada tem a ver com a Jari

Por SELES NAFES

Sobrou para a Agregue Indústria, empresa do ramo florestal, o descontentamento de trabalhadores de outra empresa, a Jari Celulose. Em protesto pelo pagamento de salários, que começou no fim de semana e se estendeu nesta segunda-feira (15), os manifestantes acabaram bloqueando também o acesso de trabalhadores da Agregue.

O protesto ocorre no início da BR-156. As duas empresas têm atividades diferentes. Enquanto a Jari Celulose exporta pasta de celulose, a Agregue exporta madeira certificada, fruto de manejo florestal.

O bloqueio afetou em cheio as atividades da Agregue Indústria, que se pronunciou por meio de nota neste domingo (14) informando que trabalhadores da Jari bloquearam o acesso ao seu local de manejo e à indústria, e pediu bom senso das autoridades.

“Estamos confiantes que a Jari Celulose solucionará o quanto antes esses problemas e reiteramos nossa confiança nas autoridades locais e políticas, para que o bom senso prevaleça afim de restabelecer a ordem e o desenvolvimento da região”, comentou a empresa.

A Agregue advertiu que se o acesso não for liberado logo, seus mais de 200 trabalhadores também estarão passando pelos mesmos problemas dos funcionários da Jari, em breve.

“Devemos atuar para manter os empregos, a fonte de renda e os proventos necessários às famílias do Vale do Jari e não contribuir para aumentar e agravar a crise econômica local que já assola o Vale, prejudicando além dos funcionários, os pequenos comércios de bairro e prestadores de serviços. Reiteramos nosso compromisso com a geração de emprego e renda, o desenvolvimento com sustentabilidade e a prosperidade para a região, essa é a prioridade da Agregue Industria”.