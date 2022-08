PRTB confirma Gesiel como candidato ao governo

Convenção ocorreu na Infinity, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Em convenção, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro confirmou, no Amapá, a candidatura do pastor Gesiel Oliveira ao governo do estado. Ele é, também, professor de direito, oficial de Justiça e geógrafo.

O evento, que aconteceu na casa de shows Infinity, antiga sede do Trem Desportivo Clube, na zona sul de Macapá, também apresentou a desembargadora aposentada, Drª Suely Pini, como candidata ao Senado, além de outros candidatos a deputados estadual e federal.

O PRTB não tem tempo de TV nem fundo partidário e agrega a maior base de bolsonaristas conservadores no Amapá.