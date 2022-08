R$ 18 mil: desocupado desde maio, aluguel de antigo prédio da Guarda continua sendo pago

Imóvel que fica na região central de Macapá foi invadido por vândalos.

Por ANDRÉ SILVA

Mesmo não abrigando mais o comando da Guarda Civil Metropolitana desde o mês de maio, o aluguel do antigo prédio da corporação continua sendo pago pela Prefeitura de Macapá.

O contrato, no valor de R$ 216 mil, sendo R$ 18 mil mensais, foi renovado no ano passado por mais um ano e a validade expira no próximo dia 10 de agosto. Contudo, o prédio está desocupado há quase três meses, segundo um guarda civil, que não quis se identificar.

Ele denunciou, também, as péssimas condições de trabalhos a que vem sendo submetido desde que o imóvel foi desocupado pela instituição.

O denunciante e outros colegas de farda foram selecionados para guardar o local, depois que ladrões invadiram o prédio, roubaram toda a fiação elétrica, portas e janelas, além de vandalizar o local, quebrando portas de vidro.

Por causa disto, os guardas que fazem a segurança do local reclamam da falta de estrutura para trabalhar. O odor fétido do local é incômodo. Além disto, partes da estrutura que correm o risco de desabar colocam em risco a vida e a saúde dos trabalhadores.

“Está tudo cheio de fezes. Roubaram todos os fios e tem até camisinha jogada no chão. Depois que isso aconteceu, a comandante passou mandar uma guarnição para cuidar do prédio durante 24h, sendo que o prédio não tem água, não tem nada. Aí, a guarnição vai pra lá e fica dentro da viatura”, revelou o guarda.

No dia 17 de maio deste ano, o prédio passou por uma vistoria da Defesa Civil Estadual, que determinou a interdição do local.

No dia 26 daquele mesmo mês, o comando da Guarda passou a funcionar no antigo endereço do Juizado Especial da Zona Norte, ao lado da Policlínica Papaléo Paes, no Bairro São Lázaro.

“Fora a questão do aluguel, equipes da guarda estão sendo escalados para permanecer nesse prédio, com isso prejudicando a segurança pública do município. Uma equipe de 3 ou 4 guardas com uma viatura vigiando um prédio abandonado”, indignou-se o guarda.

O portal SelesNafes.com entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Macapá, mas até esta publicação não teve resposta.