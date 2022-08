Santana aplica R$ 1,5 milhão na iluminação pública

Obras são executadas com recursos destinados pelo Senador Randolfe Rodrigues.

O segundo município mais populoso e importante economicamente do Estado do Amapá, a cidade de Santana, a 17 km da capital, está aplicando R$ 1,5 milhão para melhorar a iluminação pública.

Até o mês de agosto, foram instalados 340 novos postes de luz na cidade. O recurso é de uma emenda parlamentar destinada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que no fim de semana percorreu as obras, incluindo o distrito santanense de Anauerapucu, na Região Metropolitana, onde foram instalados 90 novos pontos de iluminação com luz de led.

Com o recurso, também está prevista iluminação 37 pontos novos na Ilha de Santana, outros 98 pontos no Canal do Paraiso, mais 50 pontos na avenida Santana e 65 no Monte das Oliveiras.

“As vias mais iluminadas garantem mais segurança, mobilidade e dignidade para quem vive em Santana”, destacou Randolfe.

A prefeitura do município executa as obras.