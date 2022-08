Seis candidatas concorrem hoje ao Rainha do TecnoAgro 2022

Programação ocorre de 25 a 28 de agosto no Parque de Exposições da Fazendinha, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Seis candidatas disputam, na noite desta quinta-feira (25), o título de Rainha do Circuito TecnoAgro 2022 – edição Macapá. Elas representam entidades públicas e privadas no concurso.

A realização é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR). Cada candidata terá o tempo máximo de 5 minutos para fazer sua apresentação.

Elas serão avaliadas nos quesitos beleza, desembaraço, coreografia e traje. A 1ª colocada ganhará R$ 2,5 mil, a 2ª colocada R$ 1,5 e a 3ª colocada R$ 1 mil.

“O objetivo do evento é escolher o símbolo da beleza da mulher que vai abrilhantar e reinar nas noites de evento”, falou o coordenador do concurso, Renato Marques.

O evento terá abertura a partir das 18h. Já os desfiles começarão a partir das 21h. A entrada é gratuita. Ordem de apresentação:

Mickaelly Medeiros (Ateliê Manoel Nettho);

Daiane Oliveira (Município de Amapá e a Farmácia Popular);

Greisi Miranda (Autorama veículos);

Bruna Costa (Fazendinha)

Eslen Silva (Cronos & Cronos Ltda);

Cleidiane Barros (Fazendinha).

O Circuito TecnoAgro ocorre de 25 a 28 de agosto no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. Durante a programação, ocorrerão palestras, cursos, apresentações culturais e três dias de rodeio. Também será apresentado ao público os projetos Reniva Amapá e Amapá Cacau.

O Circuito TecnoAgro é um conjunto de feiras realizadas nos municípios do Amapá para a exposição do potencial produtivo do estado. É voltado para produtores, além de instituições financeiras e de insumos que atuam no setor agrícola e da pecuária, como forma de incentivar e contribuir para a expansão do setor por meio de ciência e tecnologia.

Programação

Dia 25 (quinta-feira)

18h – Cerimônia oficial de abertura

20h – Escolha da Rainha da TecnoAgro

23h – Show com Adenor Monteiro

Dia 26 (sexta-feira)

9h – Abertura dos cursos

9h30 – Curso de design de sobrancelhas

Palestra – Piscicultura

Palestra – Cultivo da Mandiocultura

14h – Curso de produção de empadas

21h – Cerimônia de abertura do rodeio

23h30 – Show com Derick Nunes

Dia 27 (sábado)

9h – Curso de produção de chopp gourmet

14h – Curso de produção de croquete

21h – Abertura do Rodeio (segundo dia)

23h30 – Arthur Lorran

Dia 28 (Domingo)

21h – Final do rodeio

23h – Show com Nana e Alex.