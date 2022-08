Sem propostas e ataques, Clécio e Jaime protagonizam 1º dia de propaganda

Os dois principais candidatos evitaram ataques, mas também esqueceram de propor

Por SELES NAFES

O primeiro dia de propaganda eleitoral no rádio e na TV teve como expectativa maior os programas dos dois principais candidatos ao governo do Estado, Clécio Luís (SD) e Jaime Nunes (PSD). No entanto, quem esperava críticas, ataques e propostas ficou decepcionado.

Os dois têm tempos bem diferentes a serem utilizados nos 45 dias de campanha. Jaime quase 2 minutos e Clécio pouco mais de 6.

Com essa vantagem, a equipe do ex-prefeito de Macapá conseguiu criar um roteiro que contemplasse balanço da gestão, povo relembrando obras importantes para a cidade e até um clipe com belas imagens da população e do Amapá.

Clécio também fez uma nota pessoal sobre sua saída da prefeitura após dois mandados, revelando que em vez de uma foto na galeria de ex-prefeitos preferiu deixar como lembrança um uniforme de gari emoldurado, o “vermelhinho”, como o profissional de limpeza foi apelidado durante seu governo na capital.

Jaime ancorou todo o programa e usou a própria voz para guiar o expectador por uma narrativa que seguiu a linha vista na pré-campanha dele, a de que representa mudança.

O atual vice-governador do Estado fez críticas ao governo, e disse que não é um político de carreira. Ele também procurou justificar a decisão de pausar a gestão empresarial para entrar na política. O programa de Jaime usou imagens verticais de celular, e foi realizado numa área de pontes de Macapá.

A propaganda eleitoral irá ao ar todos dias até o dia 26 de setembro. No rádio das 7h15 às 7h25, e na TV em dois horários: das 13h15min às 13h25min e das 20h45min às 20h55min.