Só de sunga, homem que matou esposa é preso tomando banho de rio

Feminicídio ocorreu no final de semana, em Laranjal do Jari, a 270 km da capital Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O homem acusado de matar a companheira no município de Laranjal do Jarí, a 270 km de Macapá, foi preso nesta segunda-feira (29) pela Polícia Civil do Amapá enquanto tomava banho de rio na cidade.

Esmael de Jesus Barbosa Bejamim, o Chuchu, de 44 anos, era procurado pela morte de Darlene dos Santos Araújo, de 38 anos, assassinada a facadas na noite de sábado (27). Os golpes atingiram o coração e o pulmão. A polícia trata o crime como feminicídio.

Chuchu foi preso por policiais da Delegacia da Mulher de Laranjal próximo a uma passarela que fica ao lado da Escola Emílio Médice, no Bairro Malvinas. Ele estava só de sunga e dentro do Rio Jari. Ele estava com a prisão preventiva decretada desde o fim de semana.

Segundo a delegada Ellen Gomes, que comanda a investigação, a motivação seria uma crise de ciúmes.

Esmael é conhecido na cidade por ser agressivo. Darlene já tinha feito diversas denúncias de violência doméstica contra Chuchu e chegou a ser ameaçada de morte por ele. Inclusive, o agressor já havia sido preso três vezes em flagrante por crimes contra ela.

Em depoimento, ele alegou legítima defesa.

“Ele disse que estava bebendo com a vítima na casa de uma irmã dele, e lá a vítima teria se sentido enciumada com a presença de outra mulher e retornou sozinha para casa. Quando ele retornou para casa, ela estava atrás da porta com uma faca e teria atacado ele com a faca. Ele teria conseguido tomar a faca dela e ‘perdeu a cabeça’, desferindo diversos golpes nela”, relatou a delegada Ellen.

Chuchu será encaminhado à audiência de custódia ainda nesta segunda-feira (29), onde a Justiça decidirá se ele continuará preso ou se responderá solto novamente.