Suspeito de execução é preso em Macapá

Vítima foi morta no dia 25 de maio deste ano, no Bairro São José, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem suspeito de participar de um homicídio ocorrido no dia 25 de maio deste ano foi preso nesta sexta-feira (12) pela Polícia Civil do Amapá.

A vítima foi Willian Barbosa Monteiro, de 19 anos, morto com um tiro na cabeça, nas proximidades da casa onde morava, no Bairro São José, na zona norte de Macapá.

O crime, segundo testemunhas, foi cometido por três ocupantes de um carro de cor cinza, modelo Hb20, que falhou na hora da fuga e foi deixado para trás, enquanto os bandidos conseguiram fugir a pé.

Willian respondia pelo crime de roubo e cumpria pena no regime domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele ainda chegou a ser socorrido por familiares, em um carro particular, mas morreu ao dar entrada no Hospital de Emergências.

No dia do crime, militares do Batalhão de Força Tática constataram que o Hb20 não tinha restrição de roubo ou furto. Eles fizeram buscas no endereço registrado pelo proprietário, mas não obtiveram êxito na captura de nenhum dos ocupantes.

A Delegacia de Homicídios, responsável pela investigação, revelou que o suspeito preso já responde por diversos crimes contra o patrimônio, mas o nome dele não foi divulgado.