‘Tinha boa relação com ele’, diz cunhado que matou idoso a paulada

Homicídio ocorreu no sábado e acusado foi preso nesta quarta-feira, 24

Por RODRIGO ÍNDIO

Renan da Silva Sena, de 26 anos, principal acusado de ter matado um idoso de 75 anos, em Macapá, é cunhado da vítima. Ele confessou o crime em depoimento à polícia, mas negou que existisse algum conflito anterior entre os dois.

Ibrahim Davi de Souza foi encontrado morto, na manhã do último sábado (20). O cunhado foi preso nesta quarta-feira (24) pela Delegacia de Homicídios (Decipe).

O crime ocorreu por volta de 8h, ao lado da casa da vítima, localizada numa área de invasão, que fica no fim da Rua Maria Raucilene Passos do Nascimento, no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá. Renan estava sendo procurado.

De acordo com delegado Paulo Roberto Moraes, a motivação teria sido desentendimento entre a sogra e a vítima, onde Renan tomou as dores da mãe e acertou o idoso com a paulada.

Após o crime, ainda no sábado, testemunhas foram ouvidas e no domingo foi solicitada prisão preventiva, que foi decretada.

Foram feitas buscas na segunda e terça-feira em bairros das zonas norte e oeste da cidade, onde moram familiares do acusado.

O advogado de Renan entrou em contato com a polícia dizendo que ele tinha a intenção de se apresentar.

“Ele confessou o delito. Disse que acordou ouvindo a vítima discutindo com a mãe dele, e que ouviu a vítima falar que ia pegar um pedaço de pau para bater em sua mãe, e em razão disso rodou pela casa, no caminho viu um pedaço de madeira e viu a vítima indo rumo a um pedaço de pau, e quando ele ia pegar o acertou na cabeça”, relata Paulo Roberto Moraes.

Questionado sobre conflitos mais antigos com a vítima, Renan surpreendeu.

“Ele falou que não, que tinha uma boa relação, não tinha conflito. Perguntei se tinha conflito entre a vítima e a sogra, ele disse que não também. Que foi a primeira vez. Uma situação por motivo banal”, finalizou o delegado.

Renan vai passar por audiência de custodia. O inquérito seguirá e ele deve ser indiciado por homicídio duplamente qualificado por não dar chance de defesa à vítima, além do motivo fútil.