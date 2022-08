Tiro fatal: policial penal se apresenta e confessa crime

Vítima foi achada morta na madrugada do dia 7 de julho, dentro do seu carro, no Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá identificou o autor do disparo que matou o mecânico Fernando Nascimento de Moraes Filho, de 48 anos.

A vítima foi encontrada morta na madrugada do dia 7 de julho dentro de um carro modelo Fiesta em um trecho escuro da Avenida Maria Cavalcante com a Rua Porto Velho, no Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá.

Na cena do crime, a Polícia Científica constatou que era Fernando quem dirigia o veículo quando foi atingido nas costas por um único tiro que havia sido disparado por alguém que estava fora do carro.

O tiro entrou pelo porta-malas, desviou em uma caixa de ferramentas e atravessou o banco do motorista, acertando o mecânico, que estava sozinho no carro. Mesmo baleado, ele ainda dirigiu por alguns momentos, até chegar no fim da rua e bater numa calçada.

O delegado do caso, César Ávila, revelou que o crime foi cometido pelo noivo da enteada do mecânico. Ele procurou a delegacia e confessou que atirou uma única vez em direção ao carro, segundo ele, sem a intenção de matar Fernando.

A polícia não divulgou o nome do acusado, mas o Portal SelesNafes.com apurou que ele é um policial penal do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), de prenome Felipe.

A investigação apurou que naquela noite a vítima estava acompanhada de sua esposa. Retornavam para casa quando houve um desentendimento entre o casal.

Fernando teria retirado a esposa do carro e a deixado na rua. Ela, então, ligou e pedir ajuda ao genro, que ao chegar ao local, presenciou que Fernando estava ao celular, do outro lado da rua, momento em que aproveitou para retirar os pertences da sogra do carro do mecânico e levar ao carro dele.

A vítima, então, teria voltado esbravejando para dentro de seu carro. Na hora da partida, ocorreu o disparo.

O mecânico ainda saiu dirigindo e o atirador foi embora sem saber que havia acertado o enteado de sua noiva.

“Possivelmente, a vítima nem percebeu que havia sido atingida e continuou dirigindo normalmente, mas devido ao ferimento, foi perdendo as forças, faleceu na direção, e bateu o veículo na calçada da 10ª zona eleitoral”, relatou o delegado.

O caso foi encaminhado ao Ministério Público e o autor do crime segue em liberdade.