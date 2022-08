Acompanha a análise do capítulo 3 de Juízes

Bom dia! Geralmente, as pessoas se apegam mais a sua religião nos momentos de sofrimento. O autor do Livro de Juízes mostra que isso ocorreu muito com o povo de Israel, que alcançava a paz, esquecia de Deus e voltava a ser vítima de nações adversárias. A análise de hoje (15) é do capítulo 3 de Juízes, direto com o canal Reavivados pela Palavra. Tenha uma ótima semana de trabalho com o nosso Senhor Jesus!