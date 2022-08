Trabalhador e querido na igreja, jovem é encontrado morto

Caso foi registrado no Bairro Cuba de Asfalto, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Atualizada às 10h37

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 17 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (2) na casa onde morava, no Bairro Cuba de Asfalto, atrás do Residencial Jardim Açucena, zona sul de Macapá.

A Polícia Militar atendeu à ocorrência, acionada depois que um colega de trabalho foi até a residência.

O adolescente era muito querido por vizinhos e amigos. Era visto como um rapaz trabalhador e religioso. Pela manhã, trabalhava de ajudante numa padaria. À noite, tirava serviço em um shopping da capital para aumentar a renda familiar. Era atuante na igreja evangélica que frequentava, localizada na própria comunidade.

Vizinhos também informaram que a mãe da vítima está em viagem para fora do Estado, para onde foi a trabalho. Ela teria convidado o jovem para acompanhá-la, mas ele preferiu ficar em Macapá, trabalhando e tomando conta da propriedade da família, junto com um outro irmão, que morava num pequeno casebre nos fundos do terreno.

Investigadores da Delegacia de Homicídios encontraram o celular do jovem ao lado do corpo. O aparelho foi levado para análise.

“Na manhã de hoje, a dona da padaria onde ele trabalhava estranhou o atraso, pois era ele quem abria o estabelecimento. Ela, então, enviou um outro funcionário a casa, que chegou, afastou um lençol que cobre a grade da frente, e viu a vítima morta. Esse funcionário chamou o irmão, que mora atrás, e o irmão entrou na casa e confirmou o fato”, narrou um dos investigadores.

O corpo do rapaz foi removido pela Polícia Científica, que vai investigar a causa da morte.