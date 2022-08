TRE libera 1ª candidatura ao governo

Esta será a quarta eleição de Gianfranco Gusmão, do PSTU

Por SELES NAFES

O candidato do PSTU ao governo do Estado, Gianfranco Gusmão, foi o primeiro a ter o registro deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE). A decisão foi do juiz eleitoral Orlando Vasconcelos, após manifestação também favorável do Público Eleitoral.

O magistrado avaliou que não foi apresentada nenhuma impugnação ou notícia de inelegibilidade, e que o requerimento de registro de candidatura foi preenchido regulamente.

“De fato, vislumbra-se que foram satisfeitas as condições de elegibilidade e as formalidades legais necessárias ao registro de candidatura, não havendo óbice, portanto, ao deferimento pedido formulado. Não há, ainda, coincidência na opção de nome ou de número do candidato”, comentou o magistrado.

A decisão já está publicada no site do Tribunal Superior Eleitoral. Gianfranco Gusmão tem 51 anos, é professor do ensino médio da rede estadual e já participou de outras eleições, todas pelo PSTU:

2006 foi candidato a 1º suplente de senador

2018 Governador

2020 Prefeito de Macapá

2022 Governador

A candidata a vice é Ana Paula Araújo, técnica em enfermagem.