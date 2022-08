Trio invade reunião política e assalta participantes

Crime ocorreu na noite de segunda-feira (15), no Bairro do laguinho, região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Três homens armados invadiram uma casa onde ocorria uma reunião política, renderam várias pessoas e roubaram celulares, relógios e notebooks.

O assalto ocorreu na noite de segunda-feira (15), por volta de 21h30, no Bairro do laguinho, região central de Macapá.

De acordo com o tenente Azevedo, do Bope, uma das vítimas se escondeu no banheiro da residência e, de lá, conseguiu ligar para o 190, mas os bandidos agiram rápido e conseguiram sair antes da chegada da PM. Eles fugiram num carro vermelho, modelo Gol, pertencente a uma das vítimas.

Em incursões pelo Bairro Nova Esperança, militares do Bope localizaram o veículo levado. O carro estava abandonado, com a chave jogada no banco traseiro. Contudo, os demais pertences das vítimas não foram recuperados.

As buscas pelos assaltantes se estenderam durante a madrugada, sem sucesso. O roubo é investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio, a DECCP, da Polícia Civil do Amapá.