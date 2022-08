Vereador é alvo de operação da PF que investiga fraudes na prefeitura de Macapá

Alvo é a Secretaria Municipal de Saúde

Por LEONARDO MELO

Policiais federais do Amapá cumpriram mandados de busca e apreensão na segunda fase da Operação Carburante, que investiga fraudes no uso de recursos para combate à pandemia de covid-19 na prefeitura de Macapá. O Portal SelesNafes.Com apurou que um dos alvos de hoje é o vereador de Macapá, Daniel Theodoro (Psol).

Os três mandados foram cumpridos nos bairros Universidade, Boné Azul e Buritizal. De acordo com a PF, o esquema dentro da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) desviou R$ 1 milhão. A primeira fase da operação ocorreu em 15 de dezembro de 2021, quando três servidores e um empresário de um posto de gasolina foram presos.

Todos os servidores envolvidos ocupam cargos de confiança na Semsa e lançavam diárias falsas de viagem para também justificar o gasto com combustíveis. De acordo com a PF, as fraudes ocorreram em 2020 e 2021.

Em 2020, foram desviados R$ 580,6 mil e R$ 419,3 mil em 2021. Os carros abastecidos eram particulares, um deles da namorada de um servidor da Semsa.

“Nesse caso, o investigado avisava claramente para a namorada ‘não gastar do seu próprio dinheiro’, pois tinha o ‘ticket e podia abastecer normal’, isto é, com verba pública. A PF verificou ainda que um dos investigados teria enviado uma lista com as placas de diversos carros de particulares, para que fosse dada a autorização para o abastecimento indevido”, informou a PF.

Vereador

A PF identificou a participação de um vereador de Macapá nas fraudes. Ele teria comprado os tickets desviados da Semsa, num total de 1.350 litros.

“Realizava o pagamento de vantagens indevidas, auxiliou à servidora da pasta à época, a comprar uma caminhonete 4×4 avaliada em aproximadamente R$ 300 mil, com indícios que os valores foram à título de propina”, acrescentou a PF.

Segundo as investigações, o carro foi apreendido e teve o valor de compra pago em parte pelo vereador Daniel Theodoro, que está licenciado do cargo desde abril deste ano para tratamento de saúde. No lugar dele assumiu o advogado Helder Carneiro. Outra parte do valor do veículo teria sido paga com dinheiro em espécie.