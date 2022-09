15 toneladas de pescado serão vendidas a partir de R$ 8 o quilo

Ação ocorrerá em quatro pontos de Macapá. Os preços variam de R$ 8 a R$ 17 o quilo.

Compartilhamentos

Nos próximos dias 8 e 9 de setembro, o Programa Peixe Popular, criado pelo Governo do Amapá para fomentar a cadeia produtiva do pescado, vai comercializar 15 toneladas de 12 especiais a preços populares em Macapá.

A ação ocorrerá em quatro pontos de venda da capital: Rodovia BR-156, no Bairro Jardim Felicidade, em frente ao antigo prédio da Subprefeitura de Macapá; Avenida Anhanguera, ao lado da Praça da Caixa D’água do Bairro Buritizal; na Praça Chico Noé, no Bairro Laguinho; Ponto Fixo na Feira do Produtor Rural, na Avenida 13 de Setembro, no Bairro Buritizal.

Os preços vão de R$ 8 a R$ 17 o quilo. O programa é coordenado pelo Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap).