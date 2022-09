3 assaltantes morrem em troca de tiros com a PM do Amapá

Confrontos ocorreram no domingo (25) na zona norte de Macapá após roubo na madrugada na casa de um policial militar do Amapá

Por OLHO DE BOTO

Já chega a três o número de mortos em confronto com a Polícia Militar do Amapá na zona norte de Macapá.

As intervenções aconteceram após um roubo à residência, ocorrido na noite de sábado (24), no bairro Terra Nova Bosques, onde 4 homens armados renderam um policial que estava reunido com a família e roubaram vários objetos.

Depois, o bando fugiu no carro das vítimas, que foram espancadas e deixadas amarradas. O veículo da família foi encontrado abandonado no Bairro Floresta Tropical.

Cerca de sete horas depois, já na madrugada de domingo (25), militares do Bope receberam a informação de que havia um grupo com as mesmas características dos ladrões no bloco 2 da quadra 14, no Conjunto Habitacional Macapaba, comemorando um assalto.

Segundo a polícia, os suspeitos passaram a disparar quando avistaram os militares do Giro/Bope se aproximando. Na troca de tiros, Gustavo Almeida Castelo, de 16 anos, reconhecido como um dos integrantes do roubo a casa do policial, foi atingido e morreu no local.

Confronto com o 2º Batalhão

As buscas pelos demais assaltantes continuaram durante o domingo. Por volta de 13h30, no Bairro Morada das Palmeiras, militares do 2º Batalhão, sob comando do tenente Adriano Almeida, foram informados por um denunciante anônimo que dois participantes do roubo estariam escondidos em uma casa, no final da Rua Tucuma.

Segundo o oficial, ao chegar ao local, os militares foram atacados por cachorros e, em seguida, por dois atiradores que estavam dentro da casa.

Um deles era Eduardo da Silva, o Dudu, de 19 anos, também reconhecido como um dos envolvidos no roubo à casa do militar. No revide da polícia, ele foi baleado e morreu antes da chegada do Samu.

“Lá, encontramos o uniforme do policial que havia sido levado no roubo. E ele foi reconhecido por várias testemunhas. Foram extremamente violentos com as vítimas, bateram na mulher do policial, nos filhos do policial. Isso nós não vamos tolerar”, comentou o tenente Adriano.

Troca de tiros com a Força Tática

Durante o confronto entre Dudu e os militares do 2º Batalhão, o outro atirador que estava dentro da residência escapou por uma região de mata muito utilizada como rota de fuga de assaltantes.

O helicóptero do Grupo Tático Aéreo (GTA) foi acionado para dar apoio e, ainda na tarde de domingo, por volta de 16h, o fugitivo foi visto saindo da área de vegetação e passando a correr pelas ruas do Bairro Açaí, com arma em punho.

Com o GTA indicando a localização do fugitivo, equipes do Batalhão de Força Tática chegaram rapidamente ao local. Ele já estava abrigado em uma casa abandonada, na Rua dos Abacaxis.

A PM informou que foi recebida a tiros e revidou. Houve intenso tiroteio. Ao fim do confronto, Anderson Nunes dos Santos, de 28 anos, estava ferido. O Samu foi chamado, mas ele morreu no local.

A arma utilizada contra a polícia, um revólver calibre 38, foi apresentada na Central de Flagrantes do Bairro Pacoval.

Ainda segundo a polícia, Anderson Nunes era integrante de uma organização criminosa e dono de pelo menos 6 processos criminais, respondendo em regime aberto domicilar.