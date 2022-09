7 de setembro: a tradição do desfile em fotos

Mais de 1300 homens, mulheres e crianças estiveram desfilando na Avenida Fab, no Centro de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Após dois anos sem a solenidade da Independência, os amapaenses puderam prestigiar, nesta quarta-feira (7), o tradicional desfile cívico-militar, que em 2022 celebra os 200 anos em que o Brasil começou a se emancipar politicamente de Portugal.

Mais de 1300 homens, mulheres e crianças estiveram desfilando na Avenida Fab, no Centro de Macapá. Segundo a organização, mais de 5 mil pessoas lotaram as arquibancadas.

Uns ovacionaram os pelotões. Outros, sentiram a falta do show do Bope e do GTA, que este ano não ocorreu, devido ao espaço ser limitado e a proximidade do público.

Veja o evento em fotos: