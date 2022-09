Iniciamos hoje a análise do Livro de Samuel

Bom dia! Ana não podia ter filhos, mas clamou a Deus por esse milagre. Em troca, ela garantiu ao Senhor que se fosse agraciada com um filho ele seria um nazireu, dedicado a Deus. Neste feriado, começamos a analisar o Livro de Samuel com o pastor Josué de Almeida. Tenha um ótimo feriado com o nosso Senhor Jesus!