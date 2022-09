A superação de Sara, paratleta medalhista

Aluna da Escola Estadual Antônio Munhoz, na zona norte de Macapá, ela representou o Amapá na etapa regional das Paralimpíadas Escolares 2022

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A amapaense Sara Cristina Gomes, de 17 anos, é uma jovem com uma história inspiradora. Nasceu com osteocondromatose múltipla – tipo de desordem rara nos ossos – e, desde cedo, precisou vencer desafios diários impostos pela vida.

De uma família humilde, a garota não cresceu com afeto e apoio do pai biológico. Ela e as irmãs foram sustentadas unicamente com as vendas de tapioquinhas realizadas por sua mãe.

Sua limitação física nunca lhe impediu de correr atrás de seus objetivos. Ao contrário, isso sempre lhe motivou. A adolescente, que mora no conjunto Macapaba 1, na zona norte de Macapá, conta que se encontrou em 2019, quando o esporte entrou na sua vida.

Ela chegou a praticar várias modalidades, mas sua paixão foi pela natação. O ótimo desempenho chamou a atenção e Sara começou a participar de competições. Os resultados sempre foram satisfatórios.

Aluna da Escola Estadual Antônio Munhoz, ela representou o Amapá na etapa regional das Paraolimpíadas Escolares 2022, que ocorreu no mês de agosto em Brasília (DF). Sara trouxe três medalhas de ouro na bagagem.

“Eu amo a natação. Quando mergulho na raia sou só eu e a piscina. Os eventos são importantes para nós atletas deficientes, pois simbolizam inclusão e que a gente é capaz de mostrar bonito representando o estado. Me motiva muito a ser uma pessoa melhor”, orgulha-se.

E a jovem vencedora não pretende parar por aí.

“Pretendo ir muito longe. Quero inspirar pessoas com deficiência e mostrar que tudo é possível. Meu sonho? Meu sonho é chegar ao mundial”, revela.

Agora, Sara se prepara para disputar a fase nacional das Paraolimpíadas Escolares, que acontecerá no mês de novembro, em São Paulo.