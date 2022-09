A voz de Deus

Ouça a bela lição contida no capítulo 3 de Samuel

Bom dia! Criados de maneira diferente, os filhos de Eli não tiveram interesse no sacerdócio quando chegou o momento do pai deles sair de cena. Chegou o momento de Deus falar com Samuel, já que isso não poderia ocorrer com os filhos de Eli. Samuel ouviu a voz do Senhor, e pensou que era Eli. Na terceira vez, Eli entendeu que era Deus e o aconselhou a responder. Ouça a análise de Samuel 3 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima sexta-feira (9) com o nosso Senhor Jesus!