Acusado de executar vendedor de açaí morre em confronto com a PM

Casa onde ocorreu o confronto com Morceguinho

Por RODRIGO ÍNDIO

Um criminoso conhecido por roubos em Macapá morreu após trocar tiros com policiais do 6° Batalhão da Polícia Militar do Amapá, no fim da manhã desta quinta-feira (15). O caso ocorreu na Rua Liberdade, no Bairro Marabaixo IV, na zona leste de Macapá.

Segundo o tenente Adervan, a equipe estava em patrulhamento pela região quando recebeu a denúncia de um popular. O morador informou que um infrator estaria portando uma arma de fogo e ameaçando populares.

Quando a equipe chegou ao local indicado, Jhonatan Moraes dos Santos, o Morceguinho, de 20 anos, tentou fugir pulando um quintal.

De acordo com a PM, sem sucesso na escapada, ele correu para dentro de uma casa e atirou nos militares que revidaram. Morceguinho não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

“Ele tem passagem pelo Iapen por roubo qualificado, responde por homicídio e rompeu a tornozeleira”, informou o tenente Adervan.

Em junho de 2020, o comerciante de açaí Iranildo Borges, de 37 anos, foi morto a tiros no local de trabalho, uma batedeira localizada no Bairro Marabaixo IV, na zona oeste de Macapá. Nada foi levado do estabelecimento, o que indica que a vítima foi alvo de uma execução. Morceguinho era apontado como um dos suspeitos do homicídio.

Com o bandido, os policiais apreenderam um revólver calibre 38.