Acusado pela esposa de abusar da filha, homem é espancado por populares

Um homem de 45 anos de idade foi preso pela Polícia Militar do Amapá na noite deste sábado (17) após ter sido acusado pela esposa de ter abusado da filha do casal, uma adolescente de 13 anos.

O crime ocorreu na casa da família, localizada no beco da Rua Djalma Nascimento, no Bairro Universidade, zona sul de Macapá.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), a mãe da vítima relatou a militares do 1° Batalhão da PM detalhes de como o pai já vinha abusando da menor há algum tempo.

Segundo a PM, após a acusação, o acusado tentou sair para a rua, mas foi detido e espancado por populares antes da chegada da polícia.

A PM levou o homem ao Hospital de Emergência (HE) para receber cuidados médicos em razão das lesões causadas pelo espancamento.

Em seguida, o acusado foi apresentado na Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher (DCCM).