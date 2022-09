Ajuda chega para jovem vítima de escravidão, estupros e tortura

Após ser escravizada, estuprada e maltratada no interior do Pará, Solange foi acolhida por uma moradora de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A jovem com necessidades especiais Solange Nunes da Silva, de 22 anos, e a filha de 2 anos, começaram a receber doações na casa onde foram acolhidas, no Bairro Vale Verde, na zona sul de Macapá. O drama delas foi contado pelo portal SelesNafes.com, no dia 31 de agosto.

Solange era obrigada a trabalhos pesados, em condições análogas à escravidão. Era submetida a estupros coletivos pelos ‘irmãos de criação’ – que segundo a denúncia, são Ratos d’água – engravidou de um dos abusadores e viveu sob tortura.

À base de pauladas, água quente e terçadadas pelo corpo e cabeça, era forçada a subir em açaizeiros, mesmo grávida. Viu a filha, na época com 1 ano, ser abusada sexualmente.

O caso foi denunciado e relatado com esses detalhes em Boletim de Ocorrência. Solange e a bebê foram resgatadas pela polícia. Ela foi acolhida em Macapá, por Natalzira Costa, a dona Nena, de 42 anos, a denunciante. O drama chegou ao conhecimento da reportagem através de um tenente da Polícia Militar.

Após a divulgação da história, muitas pessoas se sensibilizaram, já que a família precisava recomeçar a vida, porém, não dispõe de recursos, pois todos estão desempregados e não recebem benefícios sociais.

Para piorar, dona Nena tem que cuidar de mais dois filhos especiais e do irmão doente. Eles vivem com a renda do trabalho do marido de dona Nena.

Felizmente, com a repercussão do caso a ajuda chegou. A tristeza que Nena sentia por não ter como dar de comer e vestir para as duas acolhidas foi embora, deu lugar a um lindo sorriso e um forte sentimento de gratidão.

“Era uma dificuldade enorme e mudou, graças a esses anjos que estão ajudando. Só temos a agradecer. Teve gente no Face [rede social Facebook] falando que era mentira nossa, mas são todos conhecidos do povo que malinava dela. Gente, venham aqui conhecer, não temos porque mentir e Deus tá abençoando por ver a necessidade dela mesmo! Por isso, eu sou grata”, agradeceu Nena.

Além de mantimentos, roupas e brinquedos, Solange e a filha ganharam produtos de higiene, calçados, um ventilador novo e doações em dinheiro, que servirão para comprar um guarda-roupa, uma cama e arrumar o quarto de mãe e filha. Solange é só alegria.

“Eu não tinha nada. Obrigado, que Deus abençoe essa gente que tem me dado esse apoio. De coração. Obrigado mesmo pra quem ajudou eu e minha filha”, falou Solange.

A família diz que dentre as diversas visitas, recebeu orientações médicas e benefícios sociais.

Ajuda

Quem ainda tiver interesse e puder ajudar, pode entrar em contato através do número (96) 9 9903-7027, ou ir até à família, na Rua Sapucaia, n° 149, Bairro Vale Verde.

Quem preferir, pode fazer transferência bancária pela chave PIX [email protected], em nome de Sebastião Rodrigues Moreira.