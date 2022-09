Alunos vivem momentos de pavor em mais um assalto dentro da sala de aula

Foram 3 assaltos em 4 meses dentro da escola, além dos roubos no entorno do colégio. Policiais militares realizaram buscas, mas não encontraram criminosos

Por RODRIGO ÍNDIO

Dois bandidos com armas de fogo invadiram e roubaram celulares de alunos da Escola Estadual Professora Benigna Moreira, no Bairro dos Congós, na zona sul de Macapá. E não foi a primeira vez.

Segundo a Polícia Militar, os estudantes foram abordados na entrada da escola e depois dentro de uma das salas. Uma aluna foi feita refém sob a mira de um revólver de um dos criminosos, enquanto o comparsa dele subtraía os objetos das demais vítimas.

Pelo menos 3 aparelhos celulares, uma mochila e uma bicicleta foram levados pouco antes das 17h desta terça-feira (27). Havia aula normal na escola no momento do crime e ninguém ficou ferido, mas as vítimas estão traumatizadas.

“Como professora e mãe é impossível definir o que senti quando vi meus alunos todos no chão com as mãos na cabeça sendo ameaçados por bandidos armados, minhas alunas grávidas desesperadas, eu fiquei sem reação me sentindo impotente. Não aguentamos mais tanta violência em um lugar que deveria proporcionar realização de sonhos”, disse.

Esta foi a 3ª vez em quatro meses que a escola foi invadida. Já os roubos no entorno, quando os alunos entram e saem da escola, são recorrentes.

“A escola já virou alvo fácil pela falta de segurança. Na terça-feira da semana passada, eles adentraram a escola pelo muro do lado e assaltaram minha sala de aula com revólver e faca, ontem foi pelo portão principal onde fizeram de refém uma aluna enquanto levavam os pertences de vários outros. Foi horrível, é sempre com muita violência”, conta.

Equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar, BPTran e BPRE, chegaram ao local e após receberem características dos criminosos realizaram buscas numa área de ponte próxima da escola, mas nenhum dos ladrões foi localizado. As vítimas do assalto foram orientadas pela PM a procurarem a delegacia para registro da ocorrência e possível rastreio do aparelho.

A comunidade escolar prepara uma manifestação contra os atos de violência na instituição de ensino para hoje à tarde, onde será cobrado mais segurança para o local.