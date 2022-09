Alvo da Operação Armageddon, procurado resiste à prisão e morre em confronto com o Bope

Tiroteio entre policiais e criminoso ocorreu no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido que era apontado como uma das maiores lideranças de uma organização criminosa morreu em confronto com o Bope, na noite desta quinta-feira (22), no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), Edgar Idalino Pena, o Gordo, tinha passagens pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

A polícia confirmou que ele era um dos alvos da Operação Armageddon, deflagrada na última terça-feira (20), pela Força Tarefa coordenada pela Secretaria de Segurança Pública.

O criminoso estava no andar superior de uma casa onde morava há uma semana como inquilino, na Avenida Projetada, quando foi denunciado à polícia. Ele costumava mudar de endereço para evitar ser encontrado e, por isso, não foi achado no dia da operação.

De acordo com a PM, após a dona do imóvel autorizar a entrada dos militares, Gordo reagiu à ordem de prisão. Ele teria sacado um revólver da cintura e passou a atirar nos policiais do Canil do Bope. No revide, ele foi atingido. Quando o socorro médico chegou ao local, ele já estava morto.

O revólver calibre 38 que o criminoso usava foi recolhido pela perícia e apresentado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.