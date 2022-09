Amapá abre 430 vagas para a Polícia Científica

Vagas são para auxiliar, técnico e perito criminal. Inscrições iniciam nesta terça-feira, 6, às 16h. Fundação Getúlio Vargas organizará o certame.

O Governo do Amapá lançou o edital do concurso público da Polícia Técnico-Científica (Politec). São 430 vagas para cadastro reserva.

As inscrições iniciam nesta terça-feira, 6, às 16h e seguem até às 16h do dia até 4 de outubro, pelo endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas, organizador do certame.

O concurso, que foi autorizado nesta segunda-feira (5) pelo governador Waldez Góes (PDT), oferta vagas com cargos para os níveis médio e superior de Perito Criminal, Perito Odontolegista, Papiloscopista, Técnico Pericial e, a nível médio, Auxiliar Técnico Pericial, distribuídos em quatro regiões.

ACESSE AQUI O EDITAL

O valor da taxa de inscrição é de R$ 80 para o cargo de Auxiliar Técnico Pericial e R$ 160 para os cargos de Perito Criminal, Perito Odontolegista, Papiloscopista e Técnico Pericial.

A aplicação da prova objetiva ocorrerá no dia 4 de dezembro, nos turnos da manhã e tarde.