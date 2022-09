Amapá confirma 2º caso de ‘varíola dos macacos’

Notificação estava sob investigação desde o dia 1º de setembro

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) confirmou neste sábado (1º) o segundo caso de “varíola dos macacos” (monkeypox). O paciente é um jovem de 23 anos.

De acordo com informações divulgadas pelo órgão, o rapaz relatou que teve contato direto com o paciente que é considerado o primeiro caso da doença no estado.

A SVS informou que o jovem está em isolamento, sendo monitorado, e o quadro é estável.

Até agora, além dos dois casos, outras três notificações foram investigadas e descartadas. Outros quatro continuam sendo analisados pelo Instituto Evandro Chagas (PA).

Os principais sintomas são feridas na pele com inchaço de glândulas do pescoço, além de febre. A contaminação ocorre por secreções e gotículas no ar, por isso, os especializam recomendam o uso de máscaras e higienização.