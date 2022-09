Amapá oferta R$ 900 mil para financiar pesquisas de jovens doutores

Inscrições vão até 7 de outubro. Recurso é destinado a projetos e bolsas.

O Governo do Amapá e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) inscrições do Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil, no âmbito do Amapá.

A chamada, que recebe inscrições até 7 de outubro, prevê um investimento total de R$ 900 mil, para criar condições favoráveis para que jovens doutores possam prosseguir com suas atividades de pesquisa junto a grupos e redes no estado.

O programa concede bolsas e auxílios para jovens doutores em todas as áreas do conhecimento. Pesquisadores receberão bolsas mensais de R$ 4,1 mil durante 24 meses. Os projetos selecionados receberão R$ 50 mil para execução.

VEJA EDITAL AQUI

Do recurso, R$ 600 mil são oriundos do CNPq para o pagamento de bolsas, e R$ 300 mil do Governo do Estado para o financiamento de projetos.

O Chamamento está disponível no site da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap), instituição responsável pelo processo de gestão e seleção no estado.

Pesquisadores no Amapá, vinculados à Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e empresas deverão ser os proponentes dos projetos inscritos.

No projeto, deverão indicar um pesquisador que possua recém-doutorado e que não esteja vinculado a nenhuma instituição de pesquisa. O bolsista poderá ser de qualquer estado do país, mas deverá desenvolver e participar da pesquisa no Amapá.

Foto: Ascom /GEA