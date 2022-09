Após 2 anos, Oiapoque volta a festejar a Independência do Brasil

Município a 590 km de Macapá comemorou os 200 anos da Independência com retorno do desfile cívico-militar.

Por HUMBERTO BAÍA

Depois de 2 anos sem festejar a Independência do Brasil, o município de Oiapoque voltou as ruas para o desfile de 7 de setembro.

Várias escolas do município desfilaram, seguidas das forças Policiais e Armadas: Polícia Militar, Polícia Civil, Exército e Marinha do Brasil.

A grande novidade deste ano foi a mudança do local do desfile – que tradicionalmente acontece na Avenida Barão do Rio Branco – para a Avenida Nair Guarani. Por conta do verão intenso na região, o desfile aconteceu às 17h.

A primeira-dama do município, Wuelida de Souza, representou o prefeito de Oiapoque, Breno Almeida, e também abriu o desfile cívico-militar.

Ela recepcionou as forças de segurança do estado francês, que foram a Oiapoque para prestigiar o evento.

“Estou muito feliz pela comemoração do bicentenário da Independência do Brasil, sobretudo por estar aqui, com a presença grandiosa do povo da nossa cidade”, discursou a primeira-dama.