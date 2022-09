Após anúncio em grupo de Whatsapp, Bope chega a motor furtado e prende 4

Quatro homens foram presos pelo Bope e o equipamento avaliado em R$ 29 mil foi recuperado no quintal de uma casa na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Quatro homens, dois deles já com passagens pelos crimes de tráfico de drogas e estupro, foram presos pelo Bope, em posse de um motor de popa de 40 CV, que havia sido furtado de uma lancha.

O quarteto estava numa casa localizada no Bairro Araxá quando foi flagrado pela Rotam. O equipamento foi achado com eles no quintal de uma casa, no Conjunto Barcellos, na zona sul de Macapá, na sexta-feira (2).

O motor havia sido comprado há poucos meses por R$ 29 mil e estava sendo oferecido por R$ 11 mil em um grupo de conversas por aplicativo.

O proprietário do motor ainda avistou, por uma câmera de segurança, a chegada do carro utilizado pelos bandidos, mas pensou que fosse o veículo de um conhecido e foi dormir.

Já ao amanhecer, notou que só a lancha estava no quintal, e ao verificar nas imagens, constatou que o furto havia sido cometido por quatro homens, dois deles permaneceram no carro e os outros dois carregaram o motor até o porta-malas do carro em que estavam.

Horas depois, o motor estava sendo oferecido no grupo em que um conhecido do proprietário participa.

Foi feito contato e o anunciante, imaginando tratar de um eventual comprador, passou a localização da casa onde estava. Lá, os policiais encontraram o motor furtado e deram voz de prisão aos quatro homens que estavam no local.

Entre os suspeitos estava um motorista de aplicativo, que também teve seu carro apreendido. A polícia suspeita que o veículo pode ter sido utilizado para transportar o motor. Agora, a Polícia Civil tenta identificar o carro utilizado no dia do crime, provavelmente um Fiesta.

Os quatro suspeitos de 51, 35, 34 e 30 anos de idade foram levados para o Ciosp do Pacoval. Os nomes deles não foram divulgados pelas autoridades.