Após arrastão, adolescente é capturado e espancado por populares

Jovem foi cercado e pego no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá. Ele foi apresentado na DEIAI.

Um adolescente de apenas 15 anos foi capturado e espancado por populares no Bairro Buritizal na noite de ontem (29), após uma série de roubos de celulares na zona sul de Macapá.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), ele e um comparsa estavam em uma motocicleta vermelha quando abordaram uma mulher de 38 anos que estava em frente a sua residência na Avenida Tupiniquins. Com a arma apontada para a vítima, eles tomaram o celular dela.

Entretanto, no momento do assalto, o filho da vítima, de 20 anos, estava chegando em seu carro e viu quando os criminosos apontavam a arma para a mãe. Ele, então, atropelou os criminosos. Os suspeitos levantaram e saíram em fuga a pé, pois a motocicleta ficou danificada.

Populares notaram a situação e começaram a perseguir a dupla. Um dos infratores, de 15 anos, foi alcançado e espancado.

Quando equipes do 1º Batalhão da PM chegaram ao local, o adolescente estava bastante lesionado, principalmente no rosto e na perna esquerda.

Enquanto ele era levado para atendimento médico no Hospital de Emergência (HE) do Centro, equipes de apoio saíram em diligência atrás do comparsa.

Populares, que continuavam atrás do segundo infrator, entregaram à polícia três aparelhos celulares que foram abandonados na fuga. O criminoso conseguiu escapar.

Os policiais entraram em contato com os proprietários dos três celulares. As três vítimas relataram que haviam sido assaltadas por dois indivíduos armados em uma motocicleta vermelha.

Depois de receber alta médica do HE, o adolescente foi apresentado na Delegacia Especializada de Investigação de Atos Infracionais (DEIAI).