Após divergências, Gesiel tem candidatura liberada pela justiça eleitoral

MP Eleitoral era contra o deferimento

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) deferiu a 3ª candidatura ao governo do Estado na eleição deste ano. Desta vez foi do pastor, geógrafo e oficial de justiça Gesiel Oliveira (PRTB).

A decisão foi do juiz Orlando Vasconcelos, contrariando manifestação do Ministério Público Eleitoral, que queria o indeferimento do registro.

Os procuradores afirmavam que Gesiel não comprovou o afastamento da função pública. No entendimento do MP Eleitoral, o protocolo de pedido de afastamento, sem o respectivo deferimento, não comprovaria o afastamento.

Para o juiz Orlando Vasconcelos, no entanto, Gesiel obedeceu aos requisitos da legislação eleitoral, e avaliou que no entendimento do tribunal é “suficiente o pedido de afastamento formalizado”.

Esta será a primeira eleição de Gesiel Oliveira, o único candidato declaradamente bolsonarista. Ele tem 44 anos, é casado, nasceu em Macapá e tem como candidata a vice a tenente Alis, da Polícia Militar.

Além de Gesiel, o TRE já liberou as candidaturas de Gianfranco Gusmão (PSTU) e Clécio Luís (Solidariedade).