Após roubo, assaltante que espancou vítima morre em tiroteio com o Bope

Assalto e tiroteio com policiais ocorreu na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem suspeito de integrar um grupo composto por quatro assaltantes morreu em confronto com o Bope, na noite desta quarta-feira (31), no Bairro Morada das Palmeiras, na zona norte de Macapá.

Gabriel Lobato Rodrigues, de 21 anos, tinha passagens pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, Jacaré, como o indivíduo era conhecido, estava entre o bando que invadiu uma casa no Bairro Açaí – comunidade vizinha ao local do confronto – e espancou umas das vítimas com coronhadas na cabeça. A quadrilha fugiu levando dinheiro e celulares.

A invasão a residência foi denunciada minutos depois da fuga do grupo. Uma equipe do grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (GIRO), do Bope, estava nas proximidades e chegou logo em seguida ao local.

Segundo o tenente Campelo, do Bope, quatro homens com as mesmas características repassadas pelas vítimas passaram a correr com armas em punho quando avistaram as viaturas se aproximando durante buscas na Morada das Palmeiras.

Eles se refugiaram em uma região de mata, de difícil acesso, nos arredores do bairro. Os policiais foram atrás. Lá, os assaltantes foram alcançados, mas se recusaram a se entregar. Assim, iniciou um intenso tiroteio decidiram.

Jacaré teria atirado 4 vezes em direção aos policiais. No revide, ele foi atingido e morreu antes da chegada do Samu.

Enquanto o Bope priorizava o socorro do criminoso ferido, os comparsas conseguiram escapar. Com Jacaré foi encontrado um revólver calibre 38. Nenhum dos objetos roubados foi recuperado.

“Esse bando foi extremamente violento com as vítimas durante o roubo. Esse indivíduo que bateu de frente com nossas equipes, quebrou a cabeça de uma das vítimas com as coronhadas. Ontem, ele tinha uma audiência no Tribunal do Jurí e não compareceu”, informou o tenente Campelo.